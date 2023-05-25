Ambalaj ihracatında hedef Avrupa

Ambalaj sektörü 2022 yılını 7,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Türkiye Ambalaj Sektörü 2022 İhracat ve İthalat Raporu’na göre, Türkiye 2021’e göre ambalaj ihracatını yüzde 15 artırmayı başardı. Yapılan ihracatın yüzde 60’lık kısmının Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “İhracatımızın yüzde 60’ını Avrupa’ya yapsak da Avrupa pazarındaki payımız yüzde 10 seviyelerinde. Eğer bu oranı yüzde 20 seviyelerine çıkarabilirsek sadece Avrupa’ya 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oluruz. Türkiye ambalaj sektörü yaptığı yatırımlar ve teknolojideki gücüyle bu seviyeleri rahatlıkla yakalayabilir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ambalaj Sektörü 2022 İhracat ve İthalat Raporu açıklandı. Buna göre 2021’de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü 2022’de bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı. Ambalaj ihracatında miktarda da artış yaşandı. 2021’de 3 milyon 83 bin ton olan ambalaj ihracatı 2022’de 3 milyon 257 bin tona yükseldi. Ambalaj türüne göre ihracatın dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 63’lük payla plastik ambalajlar yer aldı. Plastik ambalaj ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artışla 4 milyar 732 milyon dolara çıktı. Ambalaj ihracatında ikinci sıra yüzde 25’lik payla kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajların oldu. Yüzde 22’lik artışın yaşandığı kağıt/karton/oluklu mukavva ambalaj ihracatı 1 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı. Metal ambalajlar ise sektörün ihracatında yüzde 8’lik pay alarak üçüncü sırada yer aldı. Metal ambalaj ihracatı 479 milyon 502 bin dolardan 603 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında toplam ambalaj ihracatında ilk 10 ülke ise şöyle oluştu: Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İtalya, İsrail, ABD, Fransa, Rusya, Hollanda ve Bulgaristan. Ambalaj sektörünün 2022’de gerçekleştirdiği ithalat ise 4 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ithalat 3 milyar 794 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece ambalaj sektörü 2022’de ülke ekonomisine net 2 milyar 635 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu.

TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜ GÜÇLÜ KONUMDA

Türkiye ambalaj sektörünün dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü ihracatının her geçen yıl yükseldiğini ve ülkeye değer kattığını söyledi. Ambalaj sektörü olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarının altını çizen Zeki Sarıbekir, “Türkiye’nin ambalaj ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesinde. Bunun da yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Bu orana rağmen hala Avrupa'nın yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat şu an 4,5-5 milyar dolar seviyelerinde. Bunu yüzde 20'lere çok rahat çıkartabiliriz. Böylece sadece Avrupa ülkelerine 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz. Avrupa’ya yakın bir coğrafyadayız. TIR’la 3 günde Avrupa'nın herhangi bir kasabasına ürünümüzü kolaylıkla ulaştırabiliyoruz. Avrupa dışında ABD’de de hedeflerimiz arasında yer almalı. ABD pazarındaki payımızı da artırmamız gerekiyor. Çünkü Türk ambalaj sektörü yaptığı yatırımlarla, teknolojik gelişmelerle bunu karşılayabilecek bir güce sahip.” dedi.

INTERPACK’TA İLK 3 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Almanya’da yakın dönemde düzenlenen interpack Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: “interpack dünyanın en büyük ambalaj fuarı ve 3 yılda bir düzenleniyor. Fuarı 143 bin kişi ziyaret etti. Türk ambalaj sektörü olarak fuara en büyük katılım gösteren 3 ülke arasındaydık. Ev sahibi Almanya ve onu takip eden İtalya’dan sonra Türkiye, Çin ile üçüncü sırada yer aldı.” dedi. Avrasya Ambalaj Fuarı’yla ilgili de konuşan Zeki Sarıbekir, “Geçen yıl TÜYAP’ta düzenlenen fuarımızı 72.000 bin kişi ziyaret etmişti. Her geçen yıl fuarımıza ilgi artıyor. Yabancıların ilgisi de yükselişte. Özellikle Avrupa’ya vize alamayan birçok ülkeden iş insanları fuarımıza geliyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar bizim fuarımızdaydı. Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa, en büyük pazarı Rusya’yı kaybetti. Burada Türkiye için de bir fırsat doğdu. Bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarımıza daha fazla ülkeden, çok daha fazla sayıda katılımcı bekliyoruz. Türkiye'nin bulunduğu konum gereği ambalaj sektörü dünyanın parlayan yıldızı konumunda.” dedi.

ALMANYA’DAKİ ÖDÜLLERE TÜRKİYE DAMGA VURDU

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde her yıl düzenlenen ve 2022’deki 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda birinci olan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel’in, ‘WorldStar Student’ yarışmasında da Altın Ödül almaya hak kazandığını ve dünya birincisi olduğunu hatırlatan Zeki Sarıbekir, öğrencinin projesiyle aynı yarışmada Pazarlama kategorisinde de Gümüş Ödül aldığını, Almanya’da interpack Fuarı sırasında düzenlenen WorldStar ödül töreninde Zeynep Özel’in ödüllerine kavuştuğunu söyledi. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2023 yarışmasına ise 41 ülkeden 488 başvuru yapıldığını, Türkiye’nin ise en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Zeki Sarıbekir, “Böylelikle ödül töreninde Türkiye olarak öğrencilerimizle 16, firmalarımızla ise 14 ödül almış olduk. Hem ödül alan öğrencilerimizle hem de firmalarımızla gurur duyduk. Bu vesile ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2023 için başvuruların devam ettiğini de hatırlatmak isterim.” diye konuştu.

Ambalaj türüne göre ihracat tablosu (dolar)

AMBALAJ TÜRÜ 2021 2022

Plastik Ambalaj 4.278.406.527 4.732.423.106

Kağıt/Karton/Oluklu Mukavva Ambalaj 1.504.406.624 1.834.507.291

Metal Ambalaj 479.507.778 603.022.148

Cam Ambalaj 193.782.451 243.649.562

Ahşap Ambalaj 29.863.558 46.119.189

Diğer Torba ve Çuval 5.969.071 7.834.649





2022’de en çok ihracat yapılan ülkeler (dolar)

Ülke 2021 2022

Birleşik Krallık 606.542.130 663.698.980

Almanya 540.581.336 608.274.672

Irak 407.539.963 402.421.236

İtalya 308.156.359 394.313.114

İsrail 325.440.049 371.902.473

ABD 357.026.053 362.959.0.49

Fransa 287.857.433 327.714.756

Rusya 122.736.369 259.318.733

Hollanda 221.842.982 225.473.123

Bulgaristan 122.736.369 176.170.468