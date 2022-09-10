Amerikalıların serveti ikinci çeyrekte de düştü

ABD'de hane halkı toplam serveti, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de düşüş göstererek, 143,8 trilyon dolara geriledi.

10.09.2022 09:22:000
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Amerikalıların serveti ikinci çeyrekte de düştü

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hane halkı toplam serveti yılın ikinci çeyreğinde 143,8 trilyon dolara düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 4,1 azalan toplam hane halkı serveti, iki çeyrek art arda düşüş gösterdi. Amerikalıların serveti bu yılın ilk çeyreğinde de 149,9 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Hane halkı serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,2'lik artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde hisse senetleri toplam 7,7 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1,4 trilyon dolar arttı.

Amerikan hane halkının toplam borcu ise bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 7,4'lük artış kaydetti. Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,5 ve konut kredileri (mortgage) yüzde 8,8 arttı.

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