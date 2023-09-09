Amerikalıların serveti rekor seviyeye ulaştı

ABD'de hane halkının net serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde yükselen borsa ve emlak fiyatlarının etkisiyle 154,3 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

9.09.2023 09:24:300
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Amerikalıların serveti rekor seviyeye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın ikinci çeyreğinde 154,3 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan hane halkı serveti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,7, 2022'nin aynı dönemine kıyasla ise yüzde 4,9 arttı. ABD'de hane halkı net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 148,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam hane halkı servetindeki artışta, Amerikan hisse senetlerinin toplam 2,6 trilyon dolar değer kazanması ve gayrimenkullerin toplam değerinin 2,5 trilyon dolar artması etkili oldu.

Amerikan hane halkı borcundaki artış ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,8 arttı.

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