Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan: Yatırım iştahımız devam ediyor

Anadolu Grubu patronu Tuncay Özilhan, 2023’ün de büyüyecekleri bir yıl olacağını söylüyor. “Yatırım iştahımız devam ediyor” diyor.

11.05.2023 14:14:010
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Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan: Yatırım iştahımız devam ediyor

Anadolu Grubu’nun patronu TUNCAY ÖZİLHAN, son üç yılda grubunu olası zorluklara hazırlamak için önemli bir adım attı. Global konjonktüre bakarak yüksek enflasyon ve yüksek faiz dönemine girilebileceğini öngören duayen iş insanı, önemli tedbirleri devreye aldı. Nakitte kalarak borçlarını düşürdü. Yurt dışı yatırımlarını artırarak risklerini dağıttı. 

Capital Nisan 2023 sayısından

“Yönetici arkadaşlarımın da hissetme kabiliyeti çok güçlü. Hissettiğimizi de uyguluyoruz” diyen Özilhan, 2022’de yüzde 119 büyüdükten sonra 2023’ün de büyüyecekleri bir yıl olacağını söylüyor. “Yatırım iştahımız devam ediyor” diyor ve bundan sonra daha odaklı ilerleyeceklerine dikkat çekiyor.

İş dünyasında yaşanan en büyük sıkıntı, belirsizlik. Ancak vizyoner iş insanları bunu da sorun yapmıyor. Mevcut tabloyu en iyi şekilde okuyarak önlemleri alıyor ve yollarına devam ediyorlar. Bu liderlerin başında da Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan geliyor. Tuncay Özilhan ile son dönemde yaşadıkları önemli gelişmeleri ve yeni dönem ajandasını konuştuk...

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