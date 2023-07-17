AnadoluJet yeni şirkete devredildi, adı değişti...

THY'nin AnadoluJet markası, faaliyetlerine yüzde 100 THY iştiraki olarak kurulacak 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam edecek.

17.07.2023 10:54:580
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AnadoluJet yeni şirkete devredildi, adı değişti...

Türk Hava Yolları'ndan (TH) KAP'a yapılan açıklamada, Anadolu Jet'in global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin AJet Hava Taşımacılığı" altında devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.

AnadoluJet, faaliyetlerine yüzde 100 THY iştiraki olarak kurulacak 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam edecek.


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