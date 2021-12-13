Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: Zirve Değişmedi

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi.

Önceki dört yılın birincisi Tosçelik, 2020 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu. 2013’te de zirvede olan Tosçelik, Anadolu 500’ün 18 yıllık tarihinde altıncı birinciliğini alarak en çok birinci olan şirket olmayı sürdürdü.

İkinci sırayı ise 2019 yılında 10’uncu sıraya geriledikten sonra 2020’de sekiz basamak birden yükselen Tiryaki Agro aldı.

Bu yıl üçüncü sırada ise bir önceki yıl ikincilik koltuğunun sahibi olan Kardemir yer aldı.

2018 yılında yaşanan resesyon döneminden sonra 2019 yılında toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Covid-19 pandemisinin küresel çapta yarattığı krizin etkisi altına girmekten kurtulamadı.

Buna karşın Anadolu 500 şirketleri, 2020 yılında hem cirolarını hem de vergi öncesi kârlarını bir önceki yıla göre artırmayı başardılar. Bu dönemde pandeminin küresel ticarette yarattığı sıkıntılar nedeni ile ihracat yerinde sayarken, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarına karşın istihdamda az da olsa bir gerileme dikkat çekti.

* Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında















