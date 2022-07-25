Ankara’da ikinci el araç satıcılarına denetim başladı

Ticaret Bakanlığı, Ankara’da ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan toplu iş yerlerinin işlemlerini denetime aldı.

25.07.2022 16:41:000
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Ankara’da ikinci el araç satıcılarına denetim başladı

Şikayetler sonrası  Ankara’da ikinci el araç satıcılarına denetim başladı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara’da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Bakanlık, “ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna” yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, Ankara’da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

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