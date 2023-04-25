Ankara’da kiralar son bir yılda yüzde 250 arttı

Endeksa, ‘Kent Kıymet Raporu’ serisi ile illeri mercek altına aldı. Ankara’da bir konutun ortalama kira bedeli yaklaşık 10 bin 199 TL olarak belirlendi.

25.04.2023 17:07:550
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Ankara’da kiralar son bir yılda yüzde 250 arttı

Yapay zekâ ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanan Endeksa, ‘Kent Kıymet Raporu’ serisi ile illeri mercek altına aldı. 

Gayrimenkul değerlemede dijital teknolojilerin gelişmiş olanaklarını kullanan Endeksa, nabzını tuttuğu konut sektörünün ardından şimdi de ‘Kent Kıymet Raporu’ Serisi ile illeri mercek altına aldı.

Yaş ortalaması 35 olan ve nüfusu 6 milyona yaklaşan başkentte 2 bin 654 konut bulunuyor. Endeksa’nın güncel verilerine göre, şehirde konutların ortalama kira bedeli 10 bin 199 olurken, ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 692 bin 340 TL. Ankara’nın kira değeri en fazla artan ilçesi Çubuk, en yüksek kira değeri ise Çankaya. Başkentteki konut kira değerlerindeki artış ise bir yılda %250 olarak göze çarpıyor.

Ankara'da 5 Bin TL’ye hangi ilçeden kaç metrekare konut kiralayabilirsiniz?

Ankara'da 5 Bin TL’ye Nallıhan'da 208 m2, Akyurt'ta 161 m2, Çubuk'ta 132 m2, Sincan'da 132 m2, Altındağ'da 122 m2, Pursaklar’da 122 m2, Polatlı'da 192 m2, Mamak'ta 119 m2, Haymana'da 109 m2, Gölbaşı'nda 60 m2 daire kiralamak mümkün.





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