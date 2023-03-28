Ankara'da konut fiyatları ve kiralarda deprem artışı

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından göç alan Ankara'da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 yükseldi.

28.03.2023 13:46:390
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Ankara'da konut fiyatları ve kiralarda deprem artışı

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından göç devam ederken, artan talep sebebiyle çevre illerdeki gayrimenkul piyasası hareketlendi. Bu illerin başında gelen Ankara'da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 yükseldi.

Endeksa, Ankara gayrimenkul piyasasını inceledi. Deprem felaketinin ardından en fazla göç alan illerin başında gelen Ankara’da Şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düşerken, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da Şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi.

Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL, konutların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 646 bin 190 TL.

En çok talep gören 3 ilçe

Ankara’da konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler ise Sincan, Pursaklar ve Şereflikoçhisar oldu.

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