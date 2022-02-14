Anlaşma şansı var mı? Rusya'dan açıklama

Lavrov, Putin’in ‘Anlaşmaya varma şansı var mı? sorusunu yanıtladı.

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığı habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin ile görüşmesinde Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti.

Lavrov, Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya’yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?” sorusunu yöneltmesi üzerine, “Şans her zaman var” yanıtını verdi.







