Antalya sezona hızlı başladı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

8.05.2023 17:13:080
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Antalya sezona hızlı başladı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 kişiye ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-7 Mayıs'ta hava yoluyla 1 milyon 456 bin 652 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış kaydedilerek 2 milyon 110 bin 800 misafir geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 1 milyon 910 bin 675 turistin geldiği Antalya'da sezon hareketlendi.

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