Antalya zirvesi sonrası piyasalarda neler yaşandı? Rüzgar tersine mi dönüyor?

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki zirvesi sonrası piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine tırmandı. Petrol fiyatlarında yükseliş yüzde 6’ı aştı.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki zirvesi sonrası piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine tırmandı. Petrol fiyatlarında yükseliş yüzde 6’ı aştı. Dolar ve euro yükselişe geçti.

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları bugün Antalya’da bir araya geldi. Dünyanın takip ettiği ve krizin başlamasından bu yana en üst düzeyde yapılan zirveden ateşkes konusunda yapıcı bir mesaj çıkmadı. 1,5 süren görüşmenin ardından yapılan açıklamalar sonrası piyasalarda rüzgar tersine döndü.

Dolar ve euro yükseldi

Dolar/TL yüzde 1,5 yükselerek 14,87’e, Euro/TL yüzde 1,7 artışla 16,52’e çıktı.

Altının onsu yeniden 2 bin doları aştı

Gram altının fiyatı yüzde 2,33 artışla 938 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın yüzde 2,1 yükselerek 1571 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 2004 dolara yükseldi.

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Petrol yüzde 5 arttı

Brent petrolün fiyatı yüzde 6’ı aşarak 118 dolara tırmandı.







