Apple CEO’su 2021’de 98,7 milyon dolar kazandı

Teknoloji devi Apple Inc. CEO’su Tim Cook, 2021 mali yılında toplamda 98,7 milyon dolar kazandı. Cook’un 2020’deki kazancı yaklaşık 14,8 milyon dolardı.

8.01.2022 11:49:000
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Apple CEO’su 2021’de 98,7 milyon dolar kazandı

Apple CEO’su Cook, 2020 yılında 14,8 milyon dolar olan gelirini 2021 yılında yaklaşık 6 kat artırarak 98,7 milyon dolara çıkardı.

Yapılan hesaplamalara göre, Apple çalışanlarının ortalama yıllık maaşının 68 bin dolar olduğu göz önüne alındığında Cook, 2021'de bir Apple çalışanının 1400 katından fazla kazanmış oldu.

Apple'ın geliri 2021’de yüzde 33'den fazla artarak 365 milyar dolara yükselmişti.

Şirketin piyasa değeri ise 3 Ocak 2022 tarihinde 3 trilyon dolara ulaşmıştı. Böylelikle, Apple "Borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" unvanını almıştı.



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