Apple dünyanın en değerli şirketi değil: Zirvede değişiklik var

Uzun süredir dünyanın en değerli şirketi unvanını elinde tutan Apple, tahtı Suudi Petrol şirketi Saudi Aramco’ya kaptırdı. Saudi Aramco, Apple’ı tahtından ederek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Yatırım yöneticileri, hedge fonları ve yatırım bankacıları dahil olmak üzere finans uzmanları için finansal veri ve analiz sağlayan ABD merkezli FactSet verilerine göre Çarşamba günü Suudi petrol devi Aramco’nun piyasa değeri 2.43 trilyon dolar oldu. ABD’deki işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın piyasa değeri ise 2.37 trilyon dolara geriledi.

Bu gelişmeler sonrasında Suudi petrol şirketi Saudi Aramco, Apple’ı tahtından ederek dünyanın en değerli şirketi oldu. Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları artışını sürdürüyor.

Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye yakın düşerek 182.94 dolara geriledi. Aramco hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 27’nin üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen sene kârını ikiye katladı.

Suudi Aramco, bu yıl enerji devini güçlendiren petrol fiyatlarındaki artışlar sonrası dünyanın en değerli şirketi olarak Apple’ı geride bıraktı. Apple ise tam tersine hisse senetlerindeki düşüş nedeniyle geriledi. Refinitiv verilerine göre, Aramco çarşamba günü 2,43 trilyon dolar değere ulaştı. Apple ise hisse senetlerinin yüzde 5 değer kaybetmesi sonrası 2,37 trilyon dolara geriledi.



Apple bu yılın başlarında 3 trilyon dolara ulaşmış ve bunu yapan ilk şirket olarak açık arayla dünyadaki en değerli şirket haline gelmişti. Ancak en son piyasa hareketleri, enerji ve teknoloji üreticilerinin görünümünün son zamanlarda nasıl değiştiğine işaret ediyor. Bu yıl, petrol fiyatları, özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana arz kesintilerine ilişkin endişeler üzerine rekor seviyelere yükseldi.



Değişiklik piyasaların nasıl değiştirdiğini göstermesi açısından dikkat çekici. Zira Aramco hissesi 2022′de şimdiye kadar yüzde 27′nin üzerinde arttı. Mart ayında petrol devi, yükselen petrol fiyatları nedeniyle geçen yıl tam yıl kârının iki katından fazla arttığını bildirdi. Apple, 2020′de Aramco’yu geçmişti.



Bugün itibarıyla dünyanın en değerli şirketleri:



Aramco (Suudi Arabistan)

Apple (ABD)

Microsoft (ABD)

Alphabet (ABD)

Amazon (ABD)

Tesla (ABD)

Berkshire Hathaway (ABD)

Meta (ABD)

Johnson & Johnson (ABD)

UnitedHealth (ABD)