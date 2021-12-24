Apple Türkiye'den fiyat güncellemesi: İşte eski ve yeni fiyatlar

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.

Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi. Son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25’e yakın indirim yapıldı. Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti.



Apple, geçtiğimiz haftalarda, döviz kurlarındaki artışla birlikte fiyatlarına iki kez zam yapmıştı. 26 Kasım ve 24 Aralık’taki zamlar sonrası en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max 1TB’ın fiyatı 41.999 TL’ye kadar çıkmıştı.



Döviz kurlarındaki düşüş sonrası bu kez Apple Türkiye’den indirim haberi geldi. iPhone fiyatları yüzde 21 ile 25 oran aralığında düşürülürken, diğer Apple cihazlarının fiyatlarında da indirime gidildi. Ancak fiyatlar, 24 Aralık tarihindeki seviyeye kadar inmedi.



Chip.com.tr’nin haberine göre 26 Kasım ve 18 Aralık 2021 tarihinde yapılan zam sonrası oluşan fiyatlar ve yeni indirimli fiyatları aşağıda görebilirsiniz…





iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE’ye de İndirim Geldi

En ucuz iPhone 12 olan iPhone 12 mini 64 GB’ın fiyatı 17.999TL’den 13.499 TL’ye indi. En pahalı iPhone 12 modeli olan iPhone 12 256 GB’ın fiyatı ise, 22.499 TL’den 17.099 TL’ye indirildi.



iPhone 11’in 64 GB modelinin fiyatı 13.999 TL’den 10.999 TL’ye inerken, iPhone SE 64 GB, 10.499 TL yerine 7.799 TL’ye satın alınabiliyor.