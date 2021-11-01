Apple'ı geçti: Dünyanın en değerli markası değişti

Microsoft, 2,45 trilyon dolar ile Apple’ı geçerek en değerli şirket oldu.

Microsoft, art arda onbirinci çeyrekte de beklentilerden daha iyi bir sonuç açıklayarak gün için yükselişte yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Microsoft hisselerinde yaşanan dört günlük rallinin ardından şirketin piyasa değeri gün içerisinde 2,45 trilyon dolara ulaştı.

Apple’ın hisseleri ise yüzde 4 düşüş kaydederken şirketin piyasa değeri 2,41 trilyon dolara geriledi.

Mali takviminde Temmuz-Eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bu dönemde gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 45,3 milyar dolara çıkardı. Microsoft 2020’nin temmuz-eylül döneminde 37,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft’un geliri 2018’den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Microsoft’tan önce uzun bir süredir en değerli şirket olan Apple’ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, “6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik.” değerlendirmesinde bulundu.

Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, sektör genelindeki çip sorunu ile Güneydoğu Asya’daki Kovid-19 salgınının neden olduğu üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.