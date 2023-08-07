Araç kiralamada yeni çözüm: Sat, kirala, geri al

Araç kiralama şirketleri, nakdi olarak ödemeleri bulunan veya yatırım amaçlı araçlarını satmak isteyen, ancak araçsız kalmak istemeyen tüketiciler için yeni yöntemler geliştiriyor.

Araç sahibi olmanın kur ve enflasyon sebebiyle hem bireyler hem de işletmeler için zorlayıcı boyuta ulaşmasıyla otomobil kiralamada yeni çözüm yolları geliştirilmeye başlandı.

Lüks araç servisi olarak ticari serüvenine başlayan ve sektördeki ihtiyaca alternatif olarak araç kiralama hizmetine de başlayan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Geleneksel hizmetlerin yanı sıra araç sahipleri nakdi ödemeleri için veya yatırım amaçlı araçlarını satmak istiyor, bir yandan da araçsız kalmak istemiyorsa, araçlarını satın alıyor ve kendilerine kiralıyoruz. Dilerlerse 6 ayın sonunda araçlarını geri satın alıyorlar” dedi.

Kendi aracını kirala, 6 ay sonra geri al

Araç kiralamada Türkiye’nin yaklaşık 30 yıl gibi kısa bir geçmişi olduğunu aktaran Okan Erdem, mevcut ekonomi koşullarında yeni çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Bireylerin veya şirketlerin ihtiyaç duyduğu küçük, kompakt, orta sınıf veya lüks otomobilleri yıllık veya uzun dönem kiralamaya açtıklarını ileten Erdem, yeni dönemde tüketicilerin birçok farklı çözüme ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Erdem “Araç satın almak hususi kullanım için de şirketler için de artık hiç kolay değil. Artan otomobil fiyatları, yüksek kredi faizleri, kredi çıkmama durumları en önemli unsurlar olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Otomotiv sektöründe yeni çözümler yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Nakdi olarak ödemeleri bulunan veya yatırım amaçlı araçlarını satmak isteyen, ancak araçsız kalmak istemeyen birçok tüketici olduğunu belirten Erdem, "Onlar için de yeni bir sistem yaratmaya çabaladık. Araçlarını piyasa değerinde satın alıp, kendilerine kiralıyoruz. Bu sayede alışkın oldukları otomobilden ayrılmamış oluyorlar, nakitlerini de değerlendiriyorlar. Dilerlerse 6 ayın veya 1 yılın sonunda da kendi araçlarını geri satın alabiliyorlar. Artık geleneksel hizmetler vatandaşımızın ihtiyaçlarına karşılık vermiyor, yenilikçi çözüm önerileri çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.