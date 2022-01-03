Merakla beklenen enflasyon sonuçları açıklandı

TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE Aralık 2021’de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Beklenti aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 30,05’e yükseleceği yönündeydi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) yıllık 79.89, aylık 19.08 oranında arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.



TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.



Beklentiler



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin Aralık 2021 dönemi enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 olmuştu. Bu ortalamaya göre 2021 yılı enflasyonunun yüzde 30,05'e çıkacağı öngörülmüştü.