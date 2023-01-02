Aralık'ta dış ticarette rekor yıllık açık kaydedildi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü dış ticaret verilerine göre 2022 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 138 artışla 110,2 milyar doları buldu. Böylelikle yıllık bazda rekor dış ticaret açığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, 2022 yılında Türkiye 254,2 milyar dolarlık rekor ihracata imza attı. Bunun karşısında ithalat ve dış ticaret açığında da rekor izlendi. Verilere göre Türkiye'nin ithalatı yüzde 34 artışla 364,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 138 artışla 110,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye ekonomisi daha önce 2011 yılında 106 milyar dolarlık açık vermişti. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 iken 2022 yılında bu oran yüzde 70 seviyesine geriledi.

Aralık'ta dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı

Aralık verilerine bakıldığında ise ihracat yüzde 3,1 oranında artışla 22,9 milyar dolar, ithalat yüzde 14,6 oranında artışla 33,3 milyar dolar oldu. Aralık'ta dış ticaret açığı ise yüzde 52 yükselişle 10,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Aralık'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan azalarak yüzde 68,8 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,2 puan azalarak yüzde 87,9 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya, en fazla ithalat Rusya'dan

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 1,6 oranında artışla 1 milyar 806 milyon dolar, ABD yüzde 9,0 oranında azalışla 1 milyar 379 milyon dolar ve Rusya yüzde 122,3 oranında artışla 1 milyar 314 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 56,3 oranında artışla 5 milyar 298 milyon dolar, Çin yüzde 15,5 oranında artışla 3 milyar 642 milyon dolar ve İsviçre yüzde 1.245,2 oranında artışla 2 milyar 520 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.

Aralık ayında en çok ihracat 11 milyar 86 milyon dolarla (yüzde 1 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 419 milyon dolarla (yüzde 2,7 artış) “Tüketim Malları" ve 3 milyar 172 milyon dolarla (yüzde 18,5 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 400 milyon dolarla (yüzde 10,2 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 509 milyon dolarla (yüzde 18,0 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 3 milyar 372 milyon dolarla (yüzde 56,5 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.