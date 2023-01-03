Aralık'ta en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı

Aralık 2022'de fiyatı en fazla artan ürün "konut sigortası", fiyatı en çok düşen ürün ise "araç yakıt ve yağları" oldu.

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı yüzde 79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.

Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 3,23 ile taze meyveler, yüzde 2,77 ile benzinli otomobil takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2022'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Konut sigortası - 79,26

İlaçlar - 18,26

Sağlık sigortası - 14,26

Su (şebeke suyu) - 10,42

Kuzu eti - 8,25

Fırın, ocak ve fırınlı ocak - 7,99

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi - 7,50

Gazete ve dergiler - 6,74

Patates ve bazı yumru bitkiler - 6,04

Yemek odası ve oturma odası mobilyaları - 5,36

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Şeker - 1,35

Kahve - 1,53

Erkek giyim - 1,91

Kadın ayakkabısı - 2,01

Otomobil (Benzinli) - 2,77

Taze meyveler - 3,23

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) - 3,36

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı - 3,58

Çocuk giyim - 4,84

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları - 10,45