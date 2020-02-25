Arap dünyasına açılıyor

Türkiye’den dünyaya 13 dilde haberleri servis eden, yeni nesil haber ajansı Hibya, büyümeye devam ediyor. Tüm kamuoyuna açık hizmet vermesi ile haberciliğe yeni bir boyut getiren Hibya Haber Ajansı; Rusya, ABD ve Avrupa’dan sonra yakında zamanda Arap coğrafyasına da Türkiye’den haberleri servis edeceğini duyurdu. Deneyimli gazetecilerin bir araya gelerek gönüllü destek verdiği kuruluş politikalarıyla da dikkat çekiyor.

Kısa sürede gazetecilerin ortak platformu oldu

ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra hizmet ağına Arap Coğrafyasını da ekleyecek. 30 aşkın deneyimli ve gönüllü gazetecinin tecrübesiyle yer aldığı Hibya Haber Ajansı adına konuşan Genel Yayın Yönetmeni. Mehmet Türker Akanlar, “Haberleri doğru ve tarafsız almak herkesin hakkıdır. Hibya Haber Ajansı olarak hızlı, güvenilir, doğru ve tarafsız haberleri okur ile buluşturuyoruz. Geleneksel gazeteciliği dijital dünyanın yenilikleriyle birleştirerek okurlarımıza sunuyoruz. Genç ve dinamik yapımızla medya okuryazarlığına yeni bir boyut getirerek herkesin güven duyduğu bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Gelecek günlerde yurt dışından gazeteciler de sistemimizi rahatlıkla kullanarak haberlerini tüm dünya ile buluşturabilecek. Amacımız Türkiye’nin en geniş katılımlı, ücretsiz açık haber kaynağı olmak.” değerlendirmesinde bulundu.