Arçelik, Galler Prensi’nin Terra Carta Mührü’ne layık görüldü

Arçelik, Birleşik Krallık Galler Prensi’nin iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim ettiği ‘Terra Carta Mührü’ne layık görüldü.

25.11.2021 11:04:000
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Arçelik, Galler Prensi’nin Terra Carta Mührü’ne layık görüldü

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren Arçelik, hedeflediği net sıfır karbon yol haritasıyla Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative – SMI) kapsamında başlattığı ödül programında Terra Carta Mührü’ne Türkiye’den layık görülen ilk ve tek şirket oldu. Arçelik ayrıca dünyada mührü alan 45 şirket arasında kendi sektöründeki tek şirket. Bu yıl ilk kez verilen Terra Carta Mührü, sektörlerinde lider konumda bulunan, inovasyona yön veren ve 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfır hedefine ulaşmak için küresel olarak tanınan, bilimsel ölçütlerle desteklenen, geçişe ilişkin inandırıcı yol haritalarına sahip şirketlere takdim ediliyor.

Dünyada bu ödüle layık görülen 45 şirketten biri olan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, “2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eş zamanlı pek çok proje geliştiriyor, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Dünyada Galler Prensi’nin Terra Carta ödülüne layık görülen 45 şirket arasında yer almak ve Türkiye’den bu mührü alan ilk ve tek şirket olmak büyük bir gurur. Bu prestijli ödül, bilim temelli sürdürülebilirlik taahhütlerimizi işimize doğru yansıttığımızın da bir göstergesi” açıklamasında bulundu.

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