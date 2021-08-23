Arıcılık sektörü, yangın sonrası çözüm için Muğla'da buluştu

Arıcılık sektörünün önde gelen profesyonelleri yangınlardan dolayı oluşan hasarı ortaya koymak ve sorunlara çözüm önerileri için Muğla'da bir araya geldi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgelerinde etkili olan yangınlar, arıcılık faaliyetlerini derinden etkiledi.

Dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini sağlayan Muğla ve ilçelerinde arıcılık dururken, 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı Türkiye'de, yangından etkilenen bölgelerde 11 bin kovanla birlikte arıcıların üretimde kullandıkları malzemeler de büyük zarar gördü.

Halen tehdit altında olan ve bu durumdan en çok etkilenen gruplardan biri arıcılar olurken, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu'nun, BEE’O Propolis'in destekleri ile ortak düzenlediği panel Dalaman'da gerçekleştirildi.

Panel öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangından çok büyük hasar gören Osmaniye köyündeki arıcılar ziyaret edildi. Ziyaret sırasında durum tespiti yapılırken, gelecekte hasarın giderilmesi için yapılması gerekenler de bölge arıcıları ile görüşüldü.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, hasarın boyutlarını anlatırken, yangının çam balı üretimine etkilerini aktardı.

Arıcılara destek olmak için hazır olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz için ormanların çok daha değerli olduğu günümüzde, yaşanan bu feci olay bitki çeşitliliğine, canlı hayatına ve arıcıların geçim faaliyetlerine büyük zarar verdi. Tek tesellimiz şu ki bu olay 15 gün sonra gerçekleşseydi, mevsim faaliyetleri dolayısıyla bölgeye getirilen 3,5 milyon arı daha yaşamını kaybedecekti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin 72 bin üye arıcısı ve görevlileri olarak il birliklerimize, bölge halkımıza ve arıcılarımıza destek olmaya hazırız. Acımız büyük ve birlikte aşacağız.

Çam balı üretiminde kızılçam üzerinde bulunan basralı böceği çok önemli. Son yıllarda yanan veya kaybedilen alanların tekrar basralı saha haline gelmesi 35-40 yılı bulacak. Arıcımızın meslekten kopmadan bu süreyi geçirecek tahammülü yok. Bakanlığımızca acil olarak çam balı üretimine uygun basra olabilecek alanlar belirlenmeli, bu alanlar 3 yıllık plantasyon programına alınarak ülke arıcılarının kullanımına sunulmalı. Acil eylem planı hazırlamak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve Arı Yetiştirici Birlikleri ile beraber çalıştay yapılmalı. Yanan orman alanlarında, yeşil aksamı bulunan ağaçlar kesilmemeli, tahribatın tam olarak tespit edilebilmesi için 1 yıl beklenmeli."

"Küresel ısınmayı en çok hisseden kesim arıcılar oldu"

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ise Muğla'nın arıcılığın merkezi olduğunu belirterek, arıcılığın böyle bir acı görmediğini, küresel ısınmayı en çok hisseden kesimin arıcılar olduğunu bildirdi.

Sözleşmeli Arıcılık modeliyle propolis, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı sütü üretimi için binlerce arıcıyla çalışan BEE'O Propolis firması Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da etkinlik kapsamında "Yangının Arıcılık Sektörüne ve Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler" konulu sunum yaptı.

Arıcılık sektörünün yangınlardan nasıl etkilendiğini rakamlarla ortaya koyan Samancı, şu bilgileri verdi:

"Bölge, artık arıcılık faaliyetleri için uygun koşullara sahip değil, ormanlarımız kül oldu. Bu bölgenin en kıymetli ürünlerinden olan çam balının üretimi için uygun ekosistem yok oldu. Birçok arıcımızın evlerini, kovanlarını, arılarını, bal depolarını, bal sağım makinelerini kaybettiği bu yangınlar bizleri son derece üzdü. Hem doğanın hem vatandaşlarımızın büyük zarar gördüğü bu olayın ardından en hızlı şekilde toparlanmak için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Yangın bölgesinde resmi rakamlara göre 11 bin kovan kaybedildi.

Yanan ormanlar nedeniyle çam balı üretiminden ve ihracatından kaynaklı kayıp yaklaşık 100 milyon dolar oldu. Bölgede çam ağaçlarının tekrar nektar verecek olgunluğa gelmesi 30-40 yıllık bir süreç alacağından bölgedeki arıcıların propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehri gibi diğer katma değerli arı ürünlerinin üretimine yönelmesi gerekiyor. Bu amaçla bölgedeki arıcılara sözleşmeli arıcılık modeliyle bu ürünlerin üretimini sağlayacak projeleri başlatıyoruz. Uygun ekipman, malzeme ve eğitimleri de vererek önümüzdeki yıl katma değerli bu ürünlerde gelir elde etmelerini hedefliyoruz."