Asgari ücret belli oldu: Tüm kalemlerin ücreti değişti

1 Ocak itibarıyla geçerli olacak zamlı asgari ücret ile beraber pek çok kalemin de ücreti değişecek. Peki, işsizlik maaşı, GSS prim borçları, kıdem tazminatı ve staj ücretleri ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. TÜRK-İŞ'in masaya oturmamasının gölgesinde geçen asgari ücret görüşmelerinde bugün zam kararı verildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, 2026 yılında 28 bin 75 TL olacak.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Asgari ücret ile beraber birçok kaleme de zam geliyor. Buna göre, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri de zamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 2026 asgari ücret zammına göre bu kalemlere yüzde 27 zam gelecek.

2026 yılında geçerli olacak stajyer maaşı 8 bin 421 TL'ye yükseldi. Stajyer maaşı 2025 yılında ise 6 bin 631 TL'ydi.





2026 Yılı Borçlanma Tutarları (Doğum, Askerlik, Yurt Dışı vb.)

Borçlanma miktarları, brüt asgari ücretin %32'si (yurt dışı borçlanmasında %45) üzerinden hesaplanmaktadır.



Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. 1 Aralık tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle aylık ödenecek tutar 780 liradan 1.560 liraya çıktı. Yeni asgari ücret Ocak 2026 tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücret zammı sonrası GSS primi aylık 1.981,62 TL, yıllık 23.779,43 TL oldu.



