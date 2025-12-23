MCK Şirketler Grubu, Alizadeh Foundation ve Tesa Grup İran’dan gübre ithalatına başlıyor

MCK Şirketler Grubu, Irak merkezli Alizadeh Foundation ve İzmir merkezli Tesa Grup ile güçlerini birleştirerek İran’dan gübre ithalatına başlama kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında ilk etapta üre gübre ithalatı gerçekleştirilecek.

Taraflar, bu ortaklıkla birlikte bölgesel tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve Türkiye’de tarım girdilerinde arz sürekliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre, ilk fazda yıllık 90 bin – 110 bin ton aralığında üre gübre ithalatı planlanıyor. İthalat hacminin, piyasa koşulları ve talep doğrultusunda 2–3 yıl içinde 140 bin – 160 bin ton seviyelerine çıkarılması öngörülüyor.

Bölgesel finans ve ticaret gücü bir arada

Irak’ta varlık fonu yönetimi ve faktoring faaliyetleriyle öne çıkan Alizadeh Foundation, bu ortaklıkta finansal yapı ve tedarik organizasyonunda rol alacak.

MCK Şirketler Grubu ve Tesa Grup ise Türkiye’de inşaat ve tekstil sektörlerindeki operasyonel gücü ve lojistik ağıyla sürecin sahadaki yürütücüsü olacak.

Yetkililer, oluşturulan yapının taraflara hem maliyet öngörülebilirliği hem de istikrarlı tedarik avantajı sağladığını belirtiyor.

“Kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz”

MCK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hazar Kanbay, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Tarım girdileri, sadece ticari değil stratejik bir alan. Bu iş birliğini, kontrollü ve uzun vadeli bir büyüme planının parçası olarak görüyoruz. Amacımız, piyasaya düzenli ve öngörülebilir bir tedarik yapısı sunmak.”

Alizadeh Foundation Yönetim Kurulu Üyesi Faraz Alizadeh ise ortaklığın bölgesel boyutuna dikkat çekti:

“Bölge ülkeleri arasında ticaret ve finansal iş birliklerinin artması gerektiğine inanıyoruz. MCK Şirketler Grubu ile kurduğumuz bu yapı, hem finansal disiplin hem de operasyonel verimlilik açısından sağlam bir model sunuyor.”

Tesa Grup Yönetim Kurulu üyesi Emir Kılınç da bu ortaklığın büyütülmesi ve farklı pazarlara açılma hedeflerini vurguladı:

Bölgesel ve sektörel olarak tarım stratejik bir rol oynuyor. Bu adımımızı sürdürülebilir kılmak, iç pazarda önemli bir rol oynamak ve sonrasında Asya pazarına açılmak istiyoruz.

Orta vadeli hedefler

Şirket yetkilileri, gübre ithalatının MCK Şirketler Grubu’nun toplam ticaret hacmi içinde orta vadede yüzde 15 civarında bir paya ulaşmasının hedeflendiğini, büyümenin ise agresif değil kademeli şekilde planlandığını vurguluyor.

