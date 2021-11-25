Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık’ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek.

25.11.2021 11:42:000
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Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık’ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.

Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık’ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

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