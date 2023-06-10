Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşecek

10.06.2023 09:37:320
Paylaş Tweet Paylaş
Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran salı günü toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mutlu iş yerinde bağlılık artıyor

Mutlu iş yerinde bağlılık artıyor

ABD'de borsaya açılacağız

ABD'de borsaya açılacağız

Temkinli büyümeyi tercih ettik

Temkinli büyümeyi tercih ettik

Yeni CEO'nun "yeşil" gündemi

Yeni CEO'nun "yeşil" gündemi

Liderin denge arayışı

Liderin denge arayışı

Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Yorum Yaz