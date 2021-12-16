Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısını bugün saat 11.00'de yaparak kararı açıklayacağı ifade ediliyor.

16.12.2021 10:20:000
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Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücreti tespit çalışmaları devam ederken, kararın ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısını bugün saat 11.00'de yaparak kararı açıklayacağı ifade ediliyor. 

İşçi ve işveren temsilcileri, işçilerin eline geçen net ücretin artırılabilmesi için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Komisyonun, bugün karar toplantısını yaparak rakamı açıklaması bekleniyor.

Bugün Merkez Bankası'nın saat 14.30'da açıklayacağı faiz kararı ile asgari ücret açıklamasının hemen hemen aynı dakikalara denk geleceği öngörülüyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bu toplantı sonrasında açıklanma ihtimali de bulunuyor.  

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