Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.