Asgari ücret yarın açıklanacak

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.

25 ARALIK, 20190
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Asgari ücret yarın açıklanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.  Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. 

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

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