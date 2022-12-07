Asgari ücretin 10 yıllık zam seyri… Hangi ülkede nereden nereye geldi?

DİSK-AR'ın Eurostat verilerine dayanarak yaptığı sıralamaya göre son 10 yılda brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişimi negatif olan tek ülke Türkiye oldu.

Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve birçok kalemde yaratacağı değişiklikler nedeniyle de tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme maratonu başladı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecek ilk pazarlık toplantısının ikincisi ise 14 Aralık'ta yapılacak.

Peki, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücrette son durum ne? Türkiye'nin asgari ücret sıralamasındaki yeri nerede?

DİSK-AR'ın Eurostat verilerine dayanarak yaptığı sıralamaya göre son 10 yılda brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişimi negatif olan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye euro bazında asgari ücret sıralamasında da son sıralarda yer aldı.

İşte en yüksek brüt asgari ücret veren ülkelerin son 10 yıllık değişimi…

1- Lüksemburg

Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 2 bin 313 euro ile Lüksemburg'da. 2012'de ülkede asgari ücret 1.801 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2,5 oldu.

2- Belçika

Avrupa'da ikinci en yüksek brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.842 euro ile Belçika’da. 2012'de ülkede asgari ücret 1.472 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2,3 oldu.

3- İrlanda

İrlanda’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1,774 euro oldu. 2012 yılında ülkedeki asgari ücret 1.462 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2 oldu.

4- Hollanda

Hollanda’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.756 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 1.456 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 1,9 oldu.

5- Almanya

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.744 euro. Almanya, 2015 yılında yasal asgari ücret uygulamasını kabul etmişti.

6- Fransa

Fransa dünyadaki asgari ücret sıralamasında ilk 25 ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Fransa’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.645 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 1.425 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 1,4 oldu.

7- ABD

Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.210 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 998 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 1,9 oldu.

8- İspanya

İspanya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1.166 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 748 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 4,5 oldu.

9- Slovenya

Slovenya brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 1,074 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 763 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 3,5 oldu.

10- Yunanistan

Yunanistan’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 831 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 684 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2 oldu.

11- Portekiz

Portekiz’de brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 823 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 566 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 3,8 oldu.

12- Malta

Malta’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 792 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 685 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 1,5 oldu.

13- Litvanya

Litvanya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 730 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 232 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 12,1 oldu.

14- Çekya

Çekya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 655 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 312 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 7,7 oldu.

15- Estonya

Estonya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 654 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 290 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 8,5 oldu.

16- Slovakya

Slovakya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 646 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 327 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 7 oldu.

17- Polonya

Polonya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 642 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 353 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 6,2 oldu.

18- Hırvatistan

Hırvatistan’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 622 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 374 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 5,2 oldu.

19- Romanya

AB üyesi olan Romanya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 516 euro olarak uygulanıyor. 2012'de ülkede asgari ücret 157 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 12,6 oldu.

20- Macaristan

Macaristan brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 503 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 323 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 4,5 oldu.

21- Letonya

Letonya’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 500 euro. 2012'de ülkede asgari ücret 287 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 5,7 oldu.

22- Sırbistan

Sırbistan’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 402 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 234 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 5,6 oldu.

23- Türkiye

Türkiye, dünyadaki asgari ücret sıralamasında ilk 25 ülke arasında 23. sırada yer alıyor. Türkiye’de brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 374 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 412 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim eksi yüzde 1 oldu.

24- Bulgaristan

AB üyesi olan Bulgaristan’da brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 363 euro olarak uygulanıyor. 2012'de ülkede asgari ücret 148 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 9,4 oldu.

25- Arnavutluk

Arnavutluk dünyadaki asgari ücret sıralamasında ilk 25 ülke arasında son sırada yer alıyor. Arnavutluk’ta brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 268 euro oldu. 2012'de ülkede asgari ücret 152 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 5,8 oldu.