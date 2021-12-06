Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız

Erdoğan, “İşçimizi zora sokmayacağız. İnşallah en uygununu, gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi değil işverenin de karardan memnun olması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, “Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Temenni ediyorum ki sadece işçi değil işverenin de alınan karardan memnun olması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, (Katar’la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.” dedi.

“Katar’ın yanı sıra Körfez’deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.”

Erdoğan, asgari ücretle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakan heyetiyle beraber bugün ve perşembe görüşmeleri yapacaklar. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız.Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Temenni ediyorum ki sadece işçi değil işverenin de alınan karardan memnun olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyümede hem işçinin emeğine hem de işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. Sadece bu dönemde alınacak değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek karar vereceğiz.”