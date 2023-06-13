Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam rakamını belirleme kapsamında ilk toplantısını yaptı. TÜRK-İŞ heyeti adına Veli Solak, "Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz" dedi.

13.06.2023 16:33:380
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Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ heyeti adına Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Makine ve Kimya Endüstrisine ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığını belirten Solak, şunları ifade etti:

"Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantıyla ilgili herhangi bir tarih yok. Yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz."

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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