Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

14.08.2021 10:10:000
Paylaş Tweet Paylaş
Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:

"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Temmuz başlıkları

Capital 2021 Temmuz başlıkları

Capital 2021 Haziran başlıkları

Capital 2021 Haziran başlıkları

Capital 2021 Mayıs başlıkları

Capital 2021 Mayıs başlıkları

Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

Capital 2021 Nisan başlıkları

Capital 2021 Nisan başlıkları

İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomisi Zirvesi'nde buluştu

İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomisi Zirvesi'nde buluştu

Yorum Yaz