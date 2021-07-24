Aşırı sıcaklar tarımsal afete neden oldu

Kanada'nın Alberta, Ontario, British Columbia, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinde etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal afet yaşanıyor.

24.07.2021 10:27:000
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Aşırı sıcaklar tarımsal afete neden oldu

Kanada Federal Tarım Bakanı Marie-Claude Bibeau, Manitoba eyaletindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Giderek yoğunlaşan kuraklık durumunu izlemek ve bunlara yanıt vermek için eyalet ortaklarıyla yakın şekilde çalıştıklarını söyleyen Bibeau, federal hükümetin, afetin yaşandığı bölgelerdeki çiftçilere elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bibeau, zarar gören çiftçi ve yetiştiricilere ilk etapta 75 milyon dolar destek sağlanacağını duyurdu.

Son 20 yılın en kurak koşulları

Kanada basınına yansıyan bilgilere göre, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba'nın geniş kesimlerinde kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ederken, bu bölgelerde neredeyse hiç yağış olmadı.

Ülkenin bazı bölgelerinde tarla ve ekili alanları çekirgeler istila etti.

Bazı belediyeler, "tarım felaketi" ilan ederken; yetiştiriciler sığırlarını beslemek için samanlarının bittiğini, saman pazarlarındaki fiyatlarınsa normalin çok üzerine çıktığını duyurdu.

Son 20 yılın en kurak koşullarının yaşandığı Kanada'da, otlakların çoğu hiç filizlenmedi.

Bazı meraların aşırı sıcak nedeniyle yeşilden kahverengiye dönüştüğü haberleri gelirken; bir çiftçi, "Yetişen otlar büyüdükten sonra sıcak yüzünden kavruluyor." dedi.

Bu arada aşırı sıcakların yol açtığı tarımsal afetin, Kanada sığırcılık sektöründe uzun vadeli bir azalmaya yol açabileceği bildirildi.

Kanada Sığıcılar Derneği Sözcüsü Brady Stadnicki, ülke çapındaki çiftlik sahiplerinden, yeterli yiyeceğe sahip olmayacaklarını bildikleri için, kıştan önce sürülerinin büyük kısmını satmak zorunda kalabileceklerini içeren raporlar geldiğini aktardı.

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