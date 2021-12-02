Aşısızlara katı kısıtlamalar getiriyor

Omikron endişeleriyle sert önlemler alan ülkeler arasına Almanya da katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel aşı olmamış kişilerin halka açık birçok etkinliğe alınmayacağını açıkladı.

Almanya, Kovid-19’a karşı aşılanmamış kişilere ülke çapında katı kısıtlamalar getirdi ve vakalardaki hızlı artışı kontrol altına alabilmek için futbol maçları dahil halka açık etkinliklere katılımları sınırlama kararı aldı.

Angela Merkel, halefi Olaf Scholz ve 16 eyalet lideri ile perşembe günü yaptığı görüşmelerin ardından restoran, tiyatro ya da zorunlu malların satılmadığı dükkanlara sadece aşı olmuş ya da Kovid-19 geçirip iyileşmiş kişilerin alınacağını açıkladı.

“Bir iyileşme görüyoruz ama seviyeler çok yüksek” diyen Merkel, “Bu nedenle bu önlemleri bugün almamız gerekiyor” dedi.

Yetkililer ayrıca aşıların zorunlu hale gelmesi planını desteklerken, parlamentonun yakın zamanda bu teklifi oylayacağını açıkladılar.