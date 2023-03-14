ASKON'dan Togg açıklaması: Ulaşılabilir mottosuna uygun

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Togg'un fiyatı ile ilgili olarak "Bu kalitede bu fiyat muadilleri de düşünüldüğünde ulaşılabilir mottosuna uygun" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, açıklanan Togg SUV’un satış fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Modern ilmi ve tekniği önder alarak üretilen Togg’ların kalitesi ve çeşitlilik arz eden özellikleri ile cezbettiğini belirten Aydın, bu kaliteye bu fiyat gayet uygun değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, "Türkiye gibi büyük bir medeniyetin teknoloji alanında yıllardır yokları oynaması bizlerde büyük bir hayal kırıklığı oluşturuyor, güven eksikliğine neden oluyordu. Büyük bir pazarda yan sanayide vardık lakin marka olarak yer almıyorduk. Öyle bir pazar ki, yılın ilk 2 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Düşünün böyle büyük bir pazarda yan sanayide yer alıyorsunuz ama hemen hemen her gelişmiş ülkenin otomobil markası ile yer aldığı bir pazarda yoktunuz." açıklamasında bulundu.

Bu nedenle açıklandığı ilk günden bugüne Togg’un her gelişimini büyük bir dikkatle takip ettiklerinin altını çizen Aydın, "Gerçekten de Türkiye’ye halkımıza yakışır bir otomobil oldu. TOGG sadece iç piyasada değil dış piyasada da talep ve rağbet görecektir. Kalitesi, konforu, teknolojik özellikleri ve ekonomik oluşu, en önemli yerli ve milli otomobilimiz olması dolayısıyla herkesin sahip olmak isteyeceği bir araç. Fiyatı da gayet uygun.

Bu kalitede bu fiyat muadilleri de düşünüldüğünde ulaşılabilir mottosuna uygun. Dillendirildiği ilk günden bu yana üyelerimizden yoğun talep vardı. Hem binek olarak hem de ticari araçlarına yoğun talep olacağı aşikâr. Tekrardan ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.