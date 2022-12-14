ASO Başkanlığına Seyit Ardıç seçildi

Ankara Sanayi Odası'nın 2022-2026 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi tamamlandı. ASO'da tek listeyle gidilen seçimde Seyit Ardıç ASO'nun 10. Başkanı oldu.

Meslek Komiteleri seçimleri tamamlanan ASO'da oluşan yeni Meclis, "Seçim" gündemiyle en yaşlı üye Aytaç Dinçer başkanlığında toplandı. Geçici Meclis Başkanlık Divanı yönetiminde gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri ile Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri belirlendi.

Seçimler sonucunda yönetim kurulunda ilk kez bir kadın üye de yer aldı. Seyit Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Ercan Ata, İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Burcu Gençoğlu ve Levent Akçakoca'dan oluştu.

Çok güçlü bir kadro oluşturduk

Ardıç, sonuçların ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, seçimleri son derece demokratik ve şeffaf bir şekilde tamamladıklarını belirterek, destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Değişim, dönüşüm ve yeniliklere açık bir anlayışla yepyeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Çok güçlü bir kadro oluşturduk. Eylem planlarımızı ve stratejilerimizi hazırladık. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı iş birliğini hayata geçirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Odamızın 40 meslek komitesinde dokuz bine yakın sanayicimiz ile Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve nihayet büyümesine bugüne kadar sağladığımız katkıyı daha da artırmak için canla başla çalışacağız. Bu amacımıza ulaşmak için ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla daha fazla dirsek temasında olacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıklarımızı bir kenara koyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'mızı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyeceğiz."

Ardıç, Türkiye'nin geleceğinin, katma değerli ve yüksek teknoloji sanayi ürünlerinin üretiminden geçtiğini vurgulayarak, bunun için de sanayinin dönüştürülmesi gerektiğini anlattı.

Celal Koloğlu yeniden meclis başkanı oldu

ASO Meclis Başkanlığı görevine yeniden Celal Koloğlu, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Akman Karakülah ve Nihat Güçlü, Katip Üyeliğe ise Didar Danış Ezer seçildi. Disiplin Kurulu Üyeleri, Bora Aynagöz, Özlem Sevilmiş, Nihat Özönder, İshak Şenol, Aydın Yalçın ve Abidin Altıntaş'tan, Hesapları İnceleme Komisyonu Üyelikleri Murat Yakın, Oğuz Yılmaz, Okay Akartepe'den oluştu.

TOBB delegeleri ise Seyit Ardıç, Celal Koloğlu, Mete Çağlayan, Özgür Bayraktar, Mehmet Derya Güneş, Berat Darçın, Ahmet Tahsin Ata, Esat Hisarcıklılar, İsmet Beyazkılıç, Fırat Gündoğan, Adnan Keskin, Sayım Özden, Metin Ünal, Mevlüt Açıkgöz, Nuray Başar Teke, İbrahim Uğurlu, Osman Baştaş, Yusuf Tanık ve Berker Bülbüloğlu oldu. ASO'nun yeni yönetim kurulu gelecek günlerde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirecek.

Seçim süreci

Eski ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kasım ayında yapılan komite seçimlerinde 21 numaralı Elektrik Sanayii Komitesinde bir oy farkla seçimi kazanmıştı. Ancak ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz sonucunda, elektrik ve mobilya komitelerinde seçimler 7 Aralık'ta yenilendi ve Özdebir'in 21 Numaralı komitedeki listesi 62 oy alarak, meclise giremedi.