"Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok"

İstanbul Havalimanı'nı yöneten İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, kar fırtınasıyla ilgili olarak, "Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyacı yok" dedi.

İstanbul Havalimanı'nı yöneten İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, kar fırtınasıyla ilgili olarak, "Görüş mesafesi yok. Olmayınca operasyon durdu. Durunca karlar yükseldi, saha kendi kendini kapattı. Nerede olduğunuzu görmüyorsunuz. Beyaz duman içinde hareket ediyorsunuz." açıklamasını yaptı. Samsunlu, Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılması tartışmalarını da "Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyacı yok" dedi.

Samsunlu, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Samsunlu, "Metronun olmaması eksiklik mi? Evet, eksiklik. Metro geliyor mu? Evet, geliyor. Şu an deneme sürüşü yapılıyor. Nisan gibi açılacak. Metronun olması durumunda insanlar evinde kalırdı ama indikleri anda ulaşım bulabilecekler mi... Doğru, ben de evime gitmeye çalışırdım. Ama o geceki profile bakın, ağırlıklı yabancıydı" diye konuştu.

-Bir kar fırtınası nasıl İstanbul Havalimanı'nı felç etti?

Çünkü bu bir kar fırtınası. Yoğun bir rüzgârla karın düşmesi, görüş mesafenizin sıfıra inmesi. Burada olan bu. O gün saat 13'e kadar 380 uçuş yapmışız, 46 bin yolcu göndermişiz. Kar yağıyor mu, yağıyor. Saat 13'ten sonra hızı arttı.

"Kar öyle hızlı indi ki uçakları çıkartamadık"

Bize Meteoroloji'den gelen, 12 saat içinde düşecek karın rakamı 15-20 santimetreydi. Ne oldu? Düşünülenden güçlü kar döktü. 10 uçağın durduğu de-icing (Uçakların üzerindeki buz ve karı temizlemek için alkol püskürtme işlemi) pistin dibinde. Kar öyle hızlı indi ki uçakları çıkartamadık. Yedi saat kar hiç durmadı. Yedi saatin sonunda 41 santimetre kar düştü.

"Görüş mesafesi yok, olmayınca operasyon durdu"

Niye temizleyemediniz?

Görüş mesafesi yok. Olmayınca operasyon durdu. Durunca karlar yükseldi, saha kendi kendini kapattı. Nerede olduğunuzu görmüyorsunuz. Beyaz duman içinde hareket ediyorsunuz.

Ne kadar süreyle bu şekilde kaldı?

Bir gün sürdü. Pazartesi saat 13-13.30'da kapandı. İlk uçak ertesi gün 12.30'da açıldı. ÇED raporuna göre bu bölge yılda 107 gün fırtınalı, 65 gün yoğun bulutlu. Kimi biliminsanları havalimanın yanlış yere yapıldığını iddia ediyor. Biz bu havalimanının projesini Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile yaptık. DHMİ kim? Türkiye'de havacılığı kuran, 56 havalimanının ilk çimentosunu döken kurum. Bu havalimanının da sahibi. Biz yolcuyuz. 25 sene sonra burası devletin.

Bu felaket en kötü senaryolarınız arasında mıydı? Hazır değil miydiniz?

Hazırız. Ama bu karla mücadele etmemiz mümkün değil. Dünyada örneği var. 2021'de Madrid. Kar fırtınası geldi, şehir felç. Havalimanı kapandı. Bu sene başında, Amerika'nın kuzeyi. Geçen salıdan itibaren takipteydik. Cuma alarma geçtik. (Karın) Üstümüzden geçeceğini biliyorduk. Neyi bilmiyorduk? Bu kadar üstümüzde kalacağını, bu kadar yüklü olacağını, bu kadar kısa sürede dökeceğini beklemiyorduk. İstanbul'un batısını vurdu kar. Nereyi vursa orayı yıkardı. Atatürk Havalimanı'nı (AHL) vursa orayı yıkardı.

Deniliyor ya, Almanların kıskandığı... Böyle bir havalimanında kargonun çatısı nasıl çöker?

Onu bana değil, THY'ye soracaksınız.

Tespitiniz ne?

Geçici mantıkla yapılmış bir tesis. Rüzgar karı alıyor, uçuruyor, bir yerde daha büyük yığınlar oluşturuyor. Belki çatıda o kadar kar birikti ki, çatı kaldıramadı.



