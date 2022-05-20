ATP'den Tıkla Gelsin'e stratejik yatırım

Ata Holding bünyesinde yer alan, geliştirdiği Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla farklı sektörlere hizmet veren ATP, stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda global potansiyeli olan ve kendisi için gelişim fırsatı taşıyan teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapmak için bir süre önce kurduğu ATP GSYO, ilk stratejik yatırımını TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu “Tıkla Gelsin’’ ile gerçekleştirdi.

Gösterdiği başarıyla yaklaşık 750 milyon liralık değere ulaşan yemek sipariş platformu Tıkla Gelsin’in %1'lik payının satın alınması yoluyla 7 milyon 130 bin liralık yatırım yapıldı. ATP GSYO ayrıca, Tıkla Gelsin’in geri kalan %99 oranındaki payını kendisine 18 ay süresince satın alma imkânını sunan opsiyon hakkı için 10 milyon liralık bir ödeme daha gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da işlem gören (BİST:ATATP), sahip olduğu Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla farklı sektörlere hizmet veren ATP, bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) kurduğunu duyurmuş ve 25 milyon TL kaynak ayrıldığını da açıklamıştı.

Türkiye’deki tanınan yemek siparişi platformlarından Tıkla Gelsin, mobil uygulaması, internet sitesi (www.tiklagelsin.com), stratejik konumu ve ölçeklenebilir operasyonel yapısı ile dikkat çekiyor.

Hedefimiz Tıkla Gelsin’i global pazarlara açmak

ATP GSYO Yönetim Kurulu Başkanı ve TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu, yatırım gündemi kapsamında yaptığı açıklamada, ATP olarak yatırımcıların beklentilerini karşılayacak çok farklı bir kulvara girdiklerini belirterek, “Bundan böyle ATP teknolojiye öncülük eden bir kurum olarak girişimcileri yeni alanlarda yönlendiren bir markaya evrilecek. Başarısını hızlandıracak. Robotik teknolojileri, yapay zekâ, yenilikçi restoran çözümleri ve ekosistemiz içerisinde değer yaratacak girişimlere yatırım yapacağız. Bu vizyon doğrultudaki ilk hamlemizi TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu “Tıkla Gelsin” ile yaptık. Tıkla Gelsin ile çok değerli, çok yüksek potansiyeli olan, kendisini ispatlamış ve rekabetçi bir markaya yatırım yapıyoruz. Tıkla Gelsin operasyonel olgunluğa erişmiş bir organizasyon ve para kazanan bir şirket. Tüm yönleriyle yatırımcıların beklentilerini karşılayan bir yatırım. Elinde kendisini rakiplerinden ayrıştıran güçlü bir teknoloji platformu bulunuyor. Sahip olduğu kaynaklar, operasyonel olarak verimli yapısı, teknolojiyi etkin kullanma becerisi ve sahip olduğu yenilikçi çözümlerle yaklaşık 750M₺’lik değere ulaşmış durumda. ATP GSYO, Tıkla Gelsin’i yeni markaları da dahil ederek daha rekabetçi ve çekici hale getirecek ve markayı global pazarlara açacak. Bu noktada, yurtdışında TAB ekosistemi ilk etapta odaklanabileceğimiz pazarlar. Zenia ile QSR tarafında yaptığımız temaslarda TıklaGelsin teknolojisine olan talebi de görmekteyiz. Potansiyel olarak gidebileceğimiz çok sayıda pazar bulunuyor. Özetle, ATP GSYO’nun sahip olduğu BT tecrübesi ve sağlayacağı stratejik destekle Tıkla Gelsin’i beklentileri aşan bir yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

Sektörde söz sahibi olan kurumsal bir yatırımcı olmak hedefindeyiz

ATP Genel Müdürü ve ATP GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cinali ise ATP olarak finans ve konuk ağırlama sektörlerinde lider markalara sahip, yurtdışına açılmış, güçlü çözüm, hizmet, iş modeli, küresel referans ve finansallara sahip, nitelikli ARGE yapan bir B2B teknoloji şirketinin gücünü alan kurumsal bir marka olduklarına dikkat çekerek, “ATP GSYO ile bizim için stratejik öneme sahip ekosistemlere yönelik yenilikçi teknoloji çözümleri sunan potansiyel sahibi girişimlere yatırım yapmak, kurumsal girişim sermayesi sağlamak ve büyümelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultudaki ilk stratejik yatırımımızı "Tıkla Gelsin" ile gerçekleştirdik. Bu yatırımla sektörde söz sahibi olmayı amaçlayan kurumsal bir yatırımcı olduğumuzu ortaya koyduk. Tıkla Gelsin’e kazandırdığımız değerin bizim hisse performansımıza da orta ve uzun dönemde kayda değer etkileri olacağını öngörüyorum. Hedefimiz en kısa zamanda çoklu marka ortamını hızlandırmak ve şirketi büyütmek olacaktır. Yurtiçinde ve dışında benzer iş modelleri bulunuyor ve milyarlarca dolarlık değerlemeler alıyorlar. Özetle buradaki potansiyel çok yüksek ve opsiyon hakkımız odağında nitelikli yatırımcıların da bu fırsatı paylaşmak isteyeceklerini düşünüyoruz. Tıkla Gelsin’in sahip olduğu teknoloji portföyü ve dikey know-how’ından ATP’nin global pazarlama anlamında faydalanacağına inanıyorum”, dedi.



