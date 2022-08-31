Av yasağı bitiyor: Balıkçılar halat çözdü

İzmir'de yeni av sezonu için halat çözen balıkçılar denize açıldı. Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağında uğurlama töreni düzenlendi.
Güzelbahçe Balıkçı Barınağındaki 36 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.
Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy katıldı.