Avrasya’nın en büyük iletişim teknolojileri fuarı

Özlem Aydın Ayvacı- CAPİTAL

Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında desteklenen fuarlar listesine alınan Mobilefest, teknoloji ve hizmet üreticileri ile satın almacıları ve sektör profesyonellerini tek çatı altında buluşturacak. Mobilefest kapsamında bu yıl ilk kez Future Techs Start Up Fuarı da düzenlenecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, yerli ve yabancı 200’ün üzerinde firmaya ve 10 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Avrasya Bölgesi’nin en büyük teknoloji buluşması olan Mobilefest 2023, teknoloji ve hizmet üreticileri ile yazılım ve bilişim firmalarını tek çatı altında buluşturacak. 5G & Telekomünikasyon, IoT, Bulut Çözümleri, İnternet Servis Sağlayıcıları, Siber Güvenlik, Veri Merkezleri, Kurumsal İş Çözümleri, Yapay Zeka, Data & Analiz, Mobil Cihaz ve Aksesuarların sergileneceği fuar; Satın Almacılar; CTO, CIO, CEO, İthalat / İhracat Yöneticileri, İnovasyon ve Teknoloji Direktörleri, IT Yöneticileri, Uygulama Geliştiriciler, Girişimciler, Devlet Kurumları ve Yatırımcıların ilgi odağı olacak. Mobilefest 2023’te bu yıl bir ilke imza atılarak, eş zamanlı Future Techs Start Up Fuarı düzenlenecek. ExpoHIS (HIS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.) tarafından Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) stratejik ortaklığıyla organize edilen 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

20’yi aşkın ülkeden 100’ün üzerinde satın almacı geliyor

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en önemli iletişim teknolojileri buluşmasının bu yıl da firmalar için yeni iş fırsatları yaratacağını vurguladı. Yerli bilişim firmalarının yeni teknolojilerini tanıtıp uluslararası iş birlikleri sağlayacağı Mobilefest’in Ticaret Bakanlığı tarafından 2023’te desteklenen fuarlar listesine alındığını da ifade eden Kenan Onak, “Fuar bilişim alanında teknoloji sağlayıcıları, hizmet üreticileri, karar vericiler ve alıcıları bir araya getirecek. Fuarımıza ağırlıklı Ortadoğu bölgesi, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden yoğun talep var. Aralarında Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Gana, Kamerun, Irak ve Umman’ın da yer aldığı 20’yi aşkın ülkeden 100’ün üzerinde satın almacı B2B ikili iş görüşmeleri için fuarımıza gelecek.” dedi.

Future Techs Fuarı Start Up’lara buluşturacak

Mobilefest’te bu yıl bir ilke imza atacaklarını da belirten Kenan Onak, “Fuarımız ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Future Techs Start Up Fuarı, Türkiye ve dünyadan öne çıkan 70’e yakın girişimi Start Up ekosisteminin önde gelen paydaşlarıyla bir araya getirecek. İlk yılında Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda düzenleyeceğimiz Future Techs’te teknoloji girişimcileri, yatırımcılar, satın almacılar ve B2B ziyaretçiler bir araya gelecek” dedi. Mobilefest kapsamında katılımcı firmalar için mentorluk programı da düzenleyeceklerini kaydeden Kenan Onak, “Konferans programında bir günün tamamen girişimcilik ekosistemine ayrılacağı fuarımızda bütünüyle Start Up, yatırım, girişim, ön kuluçka ve kuluçka gibi konular konuşulacak. Start Up’ların kendilerini anlatma, dünyadaki güncel gelişmeleri öğrenme, mentorların öngörüleriyle yeni fikirler üretme fırsatı bulacağı fuar süresince yeni fikir ve iş birliklerinin üretimi için zemin hazırlanacak” şeklinde konuştu.