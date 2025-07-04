Dolar gücünü kaybediyor mu?

Amerikan dolarının küresel liderliği ilk kez bu denli ciddi bir sınavdan geçiyor. IMF eski başekonomisti ve Harvard Üniversitesi Profesörü Kenneth Rogoff Capital'e konuştu.

Amerikan dolarının küresel egemenliği artık yalnızca sorgulanmıyor, bu egemenliğe doğrudan meydan okunuyor. Üstelik bu kez uyarılar sistemin tam kalbinden geliyor. Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve IMF eski başekonomisti Kenneth Rogoff, Our Dollar, Your Problem (Bizim Dolarımız, Sizin Sorununuz) adlı yeni kitabında, doların üstünlüğünü ayakta tutan yapıların sessiz ama derin bir çöküş yaşadığını ortaya koyuyor.

“Dolar hala baskın para birimi olabilir ama artık ‘kenarlardan çözülmeye’ başladı” diyen Prof. Rogoff, rezerv para statüsünü mümkün kılan dört temel unsura dikkat çekiyor: Serbest ticaret, hukukun üstünlüğü, derin finansal piyasalar ve küresel yeteneklere açık bir Amerika. Ancak tüm bu unsurların giderek aşındığını ve kimsenin böyle bir kırılmaya karşı hazırlıklı olmadığını vurguluyor.

'Türkiye gibi yükselen ekonomiler için bu sarsıntılı dönem fırsatlar ve riskleri bir arada barındırıyor' diyen Rogoff'un çarpıcı yorumları, öngörüleri, paylaştığı yol haritası Capital'in yeni sayısında. Satın almak için tıklayın