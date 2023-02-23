Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Her iki rakamda da düşüş görüldü.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yıllık yüzde 8,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,6 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde, ocak ayı enflasyonu yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Avro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.

Avro Bölgesi'nde ocakta enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,2 geriledi.

AB'de de aralıkta 10,4 olan enflasyon ocakta yüzde 10 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 5,1, AB'de ise yüzde 5,6 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,94'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,17'si enerji, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,73'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, ocak ayında Macaristan'da yüzde 26,2, Letonya'da yüzde 21,4, Çekya'da yüzde 19,1, Estonya'da yüzde 18,6, Litvanya'da yüzde 18,5, Polonya'da yüzde 15,9, Slovakya'da yüzde 15,1, Bulgaristan'da yüzde 14,1, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,5, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 10,7 oldu.

Böylece, AB üyesi 12 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu enflasyon, Slovenya'da yüzde 9,9, İsveç'te yüzde 9,6, Almanya'da yüzde 9,2, Portekiz'de yüzde 8,6, Hollanda ve Danimarka'da yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 7,9, İrlanda'da yüzde 7,5, Belçika'da yüzde 7,4, Yunanistan'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 7, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,8, İspanya'da yüzde 5,9 ve Lüksemburg'da yüzde 5,8 seviyesinde belirlendi.