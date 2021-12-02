Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, ekim ayında yüzde 7,3 seviyesine indi.

2.12.2021 13:57:000
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Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6,7 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde ise eylülde yüzde 7,4 olan işsizlik, ekimde yüzde 7,3'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın ekim ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4, AB'de de yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, ekimde İspanya'da yüzde 14,5, Yunanistan'da 12,9, İtalya'da 9,4, İsveç’te 8,7, Fransa'da 7,6 ve Almanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ekimde 14 milyon 312 bin olurken, bunun 12 milyon 45 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekimde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 905 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 367 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi’nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.

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