Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

5.09.2022 14:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 geriledi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 azaldı.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,8 ile Avusturya'da, yüzde 1,7 ile Finlandiya'da ve yüzde 1 ile İspanya'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 1,9 ile Almanya'da ve yüzde 1,7 ile Hollanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 7,7, Lüksemburg'da yüzde 6,3 ve İrlanda'da yüzde 5,6 geriledi. Slovenya'da yüzde 25, Malta'da yüzde 9 ve Polonya'da yüzde 7,6 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz