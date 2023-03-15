Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi

ABD'de başlayan bankacılık krizinin etkileri genişlemeyi sürdürüyor.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu.

Khudairy'nin açıklamalarıyla birlikte Credit Suisse'nin hisse fiyatındaki değer kaybı yüzde 25'e ulaşırken, Avrupa'nın önemli bankalarındaki düşüşler de hız kazandı. Buna göre, BNP Paribas yüzde 10,5, Societe Generale yüzde 10,2, Commerzbank yüzde 9,1, Deutsche Bank yüzde 7,8, Barclays yüzde 6,6 ve Standard Chartered yüzde 4,1 değer kaybetti.

Analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 43 seviyesine indi.

Bu gelişmelerle saat 14.45 itibarıyla Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,5 azalarak 438,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 14.810 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 7.455 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 azalışla 6.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 8.805 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,9 değer kaybıyla 25.763 puanda bulunuyor.