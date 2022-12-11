'Avrupa, Türk ayakkabısını yeniden keşfetti'

TASD açıklamasına göre, Türk ayakkabı sanayi, Avrupa rüzgarı ile başladığı 2022'nin ocak-kasım döneminde 1,1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Rekorla kapanan 2021'deki ihracat hacmine ekim ayında ulaşan sektör, yılı 1 milyar 200 milyon dolardan fazla ihracatla kapatmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, 11 aylık dönemde ihracatta yüzde 20,2'lik artış yakaladıklarını bildirdi. Sektörün geçen yıl ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığını hatırlatan İçten, şunları kaydetti:

"Fiyat avantajının da etkisiyle 2022, Avrupa'nın Türk ayakkabısını yeniden keşfettiği bir yıl oldu. Özellikle Almanya, İspanya, İtalya ve Romanya gibi ülkelerden yoğun bir siparişle karşı karşıya kaldık. Avrupa rüzgarı ihracatımıza da pozitif yansıdı. Ocak-kasım döneminde 344 milyon çift ayakkabı ihraç ederek karşılığında ülkemize 1 milyar 112 milyon dolar döviz kazandırdık. 2021'in aynı dönemine göre adet satışlarında yüzde 8,7, değer olarak ise yüzde 20,2 artıdayız. Geçen yılın tamamında 1 milyar 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl 10 ayda 2021'in toplamından daha yüksek bir değere ulaştık. Türkiye'nin ayakkabıda yıllardır en büyük pazarı Rusya ve Ukrayna'dı. Bu yıl en çok ayakkabı ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Almanya başı çekiyor. 11 ayda Almanya'ya 90,6 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdik. İlk beşteki diğer ülkeler ise Irak, İspanya, Romanya ve İtalya şeklinde sıralanıyor. Mevcut tabloya baktığımızda yılı 1 milyar 200 milyon doların tamamlayacağımızı öngörüyorum."

"Ayakkabının dünya kupasına ev sahipliği yapacağız"

Berke İçten, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023'te Türk ayakkabı sanayinin küresel ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Sektörün en büyük uluslararası etkinliği olan Dünya Ayakkabı Kongresi'nin mayıs ayında İstanbul'da düzenleneceğini belirten İçten, "Ben Dünya Ayakkabı Kongresi'ni sektörün Dünya Kupası'na benzetiyorum. Türk ayakkabı sektörünün üretim gücünü, tasarımda katettiği yolu ve ülkemizin değerlerini yurt dışından gelecek binlerce sektör profesyoneline anlatacağız. Mayıs ayında sektörümüzün marka değerini artıracak bir işe imza atmak istiyoruz. Kongrenin sektör için önemli bir sinerji de yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.