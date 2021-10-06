Avrupa’da kömür ve doğal gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa’da kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolar, doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 129 euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle azalan kömür talebi, ekonomilerin yeniden toparlanmaya başlamasıyla artışa geçti.

Avrupa’da yaşanan arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gazın yanı sıra kömür fiyatları da rekor tazelemeye devam ediyor.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası’nda kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara çıkarak rekor kırdı.

Geçen yıl kasım kontratlarında ton başı 55 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 400’ü buldu.

Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 70’e yakın artmıştı.

Doğal gaz fiyatları 129 euroya yükseldi

Avrupa’da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları ise megavatsaat başına 129 euroyla en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören kasım vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı sabah saatlerinde 129 euroya çıkarak rekor kırdı. Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı düne göre yüzde 11 arttı.

TTF’de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 euro seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya’dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor.