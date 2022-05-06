Avrupa'da kredi riski son 2 yılın zirvesinde

Enflasyon yükselirken, resesyona ilişkin endişelerin tırmanışa geçmesi Avrupa’da kredi riskinin iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Avrupa’daki yüksek getirili tahvilleri temerrüt riskine karşı sigortalamanın maliyetini ölçen iTraxx Crossover endeksi 443 baz puan ile Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon yükselirken, resesyona ilişkin endişelerin tırmanışa geçmesi Avrupa’da kredi riskinin iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Yatırım yapılabilir tahvillere yönelik benzer bir endeks de 93 baz puan ile Nisan 2020 zirvesine tırmandı.

Kredi riskinde yaşanan bu yükseliş, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) ekonomik görünüme ilişkin olumsuz bir tabloya işaret etmesi ve çift haneli enflasyona karşı uyarmasının ardından gerçekleşti. ABD Merkez Bankası Fed’in 50 baz puanlık faiz artışından bir gün sonra BOE de 25 baz puanlık bir artırıma gitmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta da Euro Bölgesi ekonomisinin “fiili bir durgunluk” içinde olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

AMB'den Haziran sinyalleri geliyor

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, AMB'nin muhtemelen Haziran ayında bir faiz artırımına gideceğini söyledi. Holzmann, AMB'nin ne zaman faiz artıracağına yönelik bir soruya, "Bu bizim planlamakta olduğumuz şey ve bunu tartışacağız, muhtemelen Haziran toplantımızda" cevabını verdi.

Holzmann, ABD'nin ekonomik konjonktürde Euro Bölgesi'nin 6 ay kadar önünde olduğunu, ABD ekonomisinin Euro Bölgesi ekonomisinden biraz daha fazla aşırı ısındığında belirterek, "ABD'nin frene basma ihtiyacı Euro Bölgesi'nden daha büyük" dedi.