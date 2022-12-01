Aydın Ticaret Odası'ndan küresel başarı

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen 36. CACCI Konferansı’nda, “Ticaret Odaları Yeni Ekonomiyi Nasıl Tanımlayacak” teması öne çıkarken, Aydın Ticaret Odası, iline ve üyelerine yönelik yaptığı hizmetlerle Asya-Pasifik Bölgesi’nin En İyi Odası seçildi. Konferans sonunda 28 ülkeden gelen iş insanlarının katılımıyla düzenlenen gala gecesinde verilen birincilik ödülünü TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit aldı.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Vizyoner projelerle üyelerinin hizmetinde bulunmaya devam edeceklerini belirten AYTO Başkanı Ülken, “Bu ödülün arkasında sonsuz bir emek var. AYTO Yönetim Kurulu’muzun, Meclis’imizin, Genel Sekreteri’mizin ve AYTO personelimizin emeği, inancı ve çabası var” dedi. Ülken şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana AYTO Yönetimi olarak üyelerimizin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve projeyi hayata geçirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun göreve gelmesinden sonra, oda ve borsalarımız da Rifat Bey’in vizyonuyla harekete geçti ve atılan bütün tohumlar ne mutlu ki başarılı çalışma ve projelere dönüştü. Bugün burada almış olduğumuz ödül de, üyelerimize sunduğumuz hizmet ve projelerimizin uluslararası çapta görünür ve fark edilir hale geldiğinin bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel işbirliğinin geliştirilmesinde ve ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir misyon sahibi olan Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları Konfederasyonu’na da bizi bu ödülü layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyorum.”

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 23’ÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Asya–Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Asya- Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’na (CACCI) üye oldu. CACCI, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya–Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü niteliğinde bulunuyor ve 28 ülkeden şirketleri temsil ediyor. Bu kapsamda CACCI, odaların, hizmet bölgelerindeki sanayi, ticaret ve toplumsal refahına katkı sağlayan “Üye odaklı uygulamalarını” belirlemek için 2004 yılında “CACCI Yerel Oda Ödülleri Yarışması” nı başlattı. CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması’na 2021 yılında başvuran Aydın Ticaret Odası, Asya- Pasifik ticaret odaları arasında kente ve üyelerine yönelik çalışmalarıyla en başarılı oda seçildi.